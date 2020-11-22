Челябинский «Трактор» прервал победную серию в матче с московским «Динамо»

«Трактор» не смог в домашнем метче переиграть «Динамо» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черно-белые подошли к поединку со столичными хоккеистами, имея в активе пять победных матчей подряд. При нынешнем главном тренере Анваре Гатиятулине «Трактор» выдавал один раз 7-матчевую и пару раз 5-матчевую победную серию. Однако когда-то это должно было закончится. И выигрышная серия прервалась сегодня 22 ноября в домашнем матче с московским «Динамо».

На 17-ой минуте гости открыли счет, в начале второго периоде Сергей Калинин сравнял свет. А дальше динамовцы в течение восьми минут забросили в ворота «Трактора» три шайбы, сделав счет 4:1 в свою пользу. Артем Шварёв сократил преимущество, но на старте третьей 20-минутки «Динамо» снова восстановило преимущество в три шайбы – 5:2 в пользу гостей. Этот счет сохранился до финальной сирены.

Кстати, 1 октября в Москве «Трактор» сумел одолеть динамовцев со счетом 4:2.

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