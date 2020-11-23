«Папа Ю»: в Челябинске открыли памятник Харису Юсупову

Фото: Евгений Шерягин

Возле Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера (ул. Университетская набережная, 22В) открыли памятник основателю дзюдо в Челябинске, почетному гражданину города Харису Юсупову.

«Папа Ю» — так его звали воспитанники — воспитал призера Олимпийских игр, двух чемпионов мира, 14 чемпионов Европы и мастеров спорта международного класса, более 250 мастеров спорта.

По словам старшего сына Юсупова Мориса, образ взят из более раннего периода жизни Хариса Мунасиповича.

— Вообще, он лепился с бюста, который отцу подарил один из его друзей-скульпторов в конце 70-х. Ему как раз исполнилось 50 лет. Я помню, что этот гипсовый бюст сначала стоял у нас на балконе, потом в саду. И вот я его отыскал три года назад. Мы с одним из специалистов посмотрели, что можно сделать. Сняли с него форму и закатали в бронзе, — рассказал заслуженный тренер России Морис Юсупов.

Как сообщил, пресс-атташе Центра олимпийской подготовки Валерий Китченко, вес гранитного постамента — более трех тонн, высота — два метра. Сам бюст весит 200 кг.

Торжественное открытие приурочили к Всероссийским соревнованиям среди юниоров и юниорок до 23-х лет памяти Григория Веричева — любимого ученика Хариса Юсупова.

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