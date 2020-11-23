Генпрокуратура поддержала законопроект Андрея Барышева о «детях войны»

На днях руководитель ведомства Игорь Краснов призвал скорее принять эту законодательную инициативу.

— В некоторых регионах уже существует такое понятие, как «дети войны», и проекты успешно реализуются. Вместе с тем на федеральном уровне проект о детях войны рассматривается законодателями уже несколько лет (с 2014 года). Полагаю, что работу по его принятию необходимо завершать, — сказал он на международном форуме «Уроки Нюрнберга», открывшемся в день 75-летия начала Нюрнбергского процесса.

Краснов отметил, что подобные инициативы имеют важное политическое значение на международном уровне для сохранения истории о деятельности СССР в годы Второй мировой.

Напомним, что в феврале этого года депутат Государственной Думы Андрей Барышев внес в палату законопроект, призванный закрепить госгарантии детям войны. В частности, предлагалось установить ежемесячную выплату в размере 1000 рублей всем россиянам со статусом «дети войны» независимо от права на регулярную выплату по Закону «О ветеранах», по другому закону или нормативному акту.

Народный избранник считает важной эту законодательную инициативу, поскольку она касается людей, на чью долю выпали все тяготы военного и послевоенного времени — тех, кто восстанавливал страну из руин, поднимал целину, наравне со взрослыми трудился в колхозах, на заводах и фабриках.

— Мы говорим сейчас о категории людей, которым сегодня уже за 80 лет. И таких стариков у нас остается около 13 миллионов по всей стране. Их становится с каждым годом все меньше. И наш долг, наша священная обязанность позаботиться об этих людях. Они служат для нас примером стойкости, мужества и патриотизма. И я считаю неубедительными, и даже постыдными аргументы коллег, которые выступают против принятия этого закона и говорят о том, что на его реализацию нет денег в бюджете. Если уж на то пошло, надо вспомнить, сколько мы возвращаем денег в виде НДС экспортерам сырья. Это 1 триллион 800 миллиардов рублей! Сегодня чтобы обеспечить льготами детей войны, нужно всего 36 миллиардов», — приводит свои расчеты парламентарий.

По словам Андрея Барышева, принятие закона о детях войны на федеральном уровне имеет особое значение в год 75-летия Великой Победы: «Все, чем мы привыкли гордиться сегодня — это и полет в космос, и освоение целины, все это заслуга детей войны. Мы сегодня обязаны позаботиться об этом поколении и найти федеральные средства, которые бы гарантировали льготы всем, независимо от места проживания. Это должен быть пожизненный социальный пакет», — убежден Андрей Барышев.

Напомним, законопроектом предполагается ежемесячная денежная выплата детям войны по 1 000 рублей, а также право на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 25 процентов.