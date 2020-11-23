Пока школьников Челябинской области не отправляют на дистант Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 ноября 2020 достигло 24837 (+ 223 новых, из них школьников — 6 человек). При этом пока ни одного класса не закрыто на карантин по ковиду.

На лечении остаются 7394 человека. За прошедшие сутки выписано 66 человек, всего 16593 пациента победили ковид. 42 гражданина переведены по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 9 человек.

от COVID-19: 79-летняя женщина, а также трое мужчин 43, 66 и 70 лет.

от других причин, ковид сопутствующий:

— пациент, 33 года, — алкогольный цирроз печени, портальная гипертензия;

— пациент, 48 лет, — инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь

— пациент, 72 года, — атеросклероз аорты, коронарных артерий, кардиосклероз;

— пациентка, 74 года, — хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;

— пациент, 81 год, — хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность.

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