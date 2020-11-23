Челябинца наказали за покупку код-граббера для вскрытия элитных иномарок

Участнику банды угонщиков вынесли дополнительный приговор за приобретение программатора ключей для Land/Randge Rover&Jaguar. С помощью него они взрывали элитные иномарки из дворов Челябинска.

— Данное устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи, — пояснили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области

Девайс он купил через Интернет в 2017 году. Это попадает под статью 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчине назначили штраф 40 тысяч рублей.

Ранее угонщикам вынесли приговор непосредственно за кражу нескольких авто. Одному дали два года и два месяца колонии строгого режима, второму три года, но условно с испытательным сроком три года.

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