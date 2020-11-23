В Челябинске открыли отделение для детей, родители которых лечатся от коронавируса

Детей расположат в социально-реабилитационном центре Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске открыли отделение временного пребывания для детей, родители которых лечатся от коронавируса. Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании сообщила глава комитета по социальной политике Лариса Мошкова.

— Отделение на шесть койко-мест развернули на базе социально-реабилитационного центра Тракторозаводского района, — рассказала Лариса Мошкова.

Помимо этого, для совершеннолетних инвалидов и пожилых людей, которые нуждаются в постороннем уходе, открыли отделение на озере Курочкино. Они смогут провести время в оздоровительном комплексе, пока их родственники борются с коронавирусом.

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