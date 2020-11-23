Мэр Челябинска Наталья Котова попросила чиновников избавиться от пыли в городе

Горожане пожаловались, что пыль поднимается из-за техники на дорогах Фото: администрация Челябинска

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска обсуждались жалобы горожан на пыль, которая на выходных буквально окутала несколько районов. Изначально все грешили на уборку сухих дорог с помощью щеток, однако чиновники уверяют, что техника там не работала.

— Вся техника отслеживается, — рассказал заместитель мэра по дорожному хозяйству Максим Куляшов. — Там, где были жалобы на состояние воздуха, наши подрядчики не проходили или не применяли ту технику, которая могла бы поднять пыль.

Мэр Челябинска Наталья Котова попросила своего заместителя проследить, чтобы подрядчики пока не использовали щетки, а сосредоточились на уборке снега и лишний раз не поднимали облако пыли.

— Сейчас ни воду не можем применять, ни пылесосы, — добавила Наталья Котова. — Нужно подумать, как уменьшить количество пыли на территории города.

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