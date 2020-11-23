Власти Челябинска назвали заведения, которые нарушили запрет на дискотеки и курение кальяна

С 1 декабря клубам и барам запретят работу в ночное время суток

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска назвали заведения, которые нарушили запрет на ночные дискотеки. Как оказалось, не все бары и клубы обратили внимание на распоряжение о новых ограничениях.

— Среди нарушителей — бар «Шишка», «Галактика развлечений» и клуб Jagger, — рассказал заместитель мэра Олег Извеков. — Помимо этого, в некоторых заведениях отсутствуют рециркуляторы воздуха, что тоже является нарушением.

Кроме того, заведения продолжают нарушать запрет на курение кальяна в местах общественного питания. В списке нарушителей вышеупомянутые «Галактика развлечений» и Jagger, а также ресторан «Шах и мята». Мэр Наталья Котова отметила, что в будущем будут приниматься жесткие меры. При повторных нарушениях предпринимателям придется отвечать в суде, а затем такие заведения могут и вовсе закрыться.

Напомним, в минувший четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому в общественных местах теперь запрещены дискотеки. А с 1 декабря клубы, бары и рестораны не будут работать с 23:00 до 06:00.

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