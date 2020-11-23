В челябинский Минздрав нагрянула внеплановая проверка Росздравнадзора

Росздравнадзор проверит, как соблюдаются права пациентов
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Росздравнадзор по Челябинской области начал внеплановую проверку регионального минздрава. Ведомство проверит, как соблюдаются права южноуральцев в условиях коронавируса.
— С 19 ноября года в отношении Министерства здравоохранения Челябинской области Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении Росздравнадзора.
Поводом для проверки послужило письмо регионального минздрава, которое разрешало скорым передать часть вызовов, например, с обмороком, в неотложку. Как поясняли в министерстве, эта мера была принята из-за большого количества заболевших ОРВИ и коронавирусом. Прокуратура нашла в этом нарушение, а позже минздрав отозвал письмо.
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