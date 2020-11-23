Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В челябинский Минздрав нагрянула внеплановая проверка Росздравнадзора

Поводом стало распоряжение для скорой не выезжать на часть вызовов
Алена МЫЗГИНА
КомментироватьОставить комментарий
Росздравнадзор проверит, как соблюдаются права пациентов

Росздравнадзор проверит, как соблюдаются права пациентов

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Росздравнадзор по Челябинской области начал внеплановую проверку регионального минздрава. Ведомство проверит, как соблюдаются права южноуральцев в условиях коронавируса.

— С 19 ноября года в отношении Министерства здравоохранения Челябинской области Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Поводом для проверки послужило письмо регионального минздрава, которое разрешало скорым передать часть вызовов, например, с обмороком, в неотложку. Как поясняли в министерстве, эта мера была принята из-за большого количества заболевших ОРВИ и коронавирусом. Прокуратура нашла в этом нарушение, а позже минздрав отозвал письмо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru