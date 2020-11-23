Для поклонников слалома (после выступления Вика Уайлда на Играх в Сочи) отмена состязаний — новость неприятная. Но здоровье дороже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федерация сноуборда России из-за коронавируса официально отменила проведение чемпионата России-2020, который 22-26 декабря должен был пройти в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Решение связано с резко ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и для профилактики распространения COVID-19.

В Челябинской области сноубордисты должны были разыграть награды в двух дисциплинах: параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте. Одновременно в Кемеровской области в рамках чемпионата страны должны были выявить сильнейших в сноуборд-кроссе. Но за месяц до старта состязаний президиум ФСР принял решение поберечь спортсменов.

— Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить, — рассказал президент ФСР Денис Тихомиров. — Сейчас наш приоритет — это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, и мы должны обеспечить их максимальную безопасность.

Решение принято из-за резко ухудшающейся эпидемиологической ситуации и ограничительными мерами по предупреждению распространения COVID-19 в регионах. Так, в Челябинской области режим повышенной готовности действует до 27 декабря. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения действуют и на массовые мероприятия минсоца и минкульта, в том числе в столице Южного Урала из-за коронавируса отменили новогоднюю елку главы города. И опасения властей выглядят логичными: зараженных COVID-19 в регионе становится все больше, их число с начала пандемии приближается к 25 тысячам человек.

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