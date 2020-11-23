Минэкологии потребовало от мэрии Челябинска более тщательной уборки дорог от пыли и грязи

Челябинцы массово жалуются на пыль в разных районах города Фото: Тимур ХАНОВ

Министерство экологии Челябинской области вынесло предостережение администрации Челябинска за некачественную уборку дорог. На минувших выходных челябинцы многократно жаловались на пыль в разных районах города, и все это было в период НМУ.

— Предостережение дается с целью того, чтобы администрация более тщательно проработала с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — В период НМУ нужно привлекать больше пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух.

Теперь городской администрации необходимо принять меры, чтобы наладить уборку улиц. Если чиновники с этим не справятся, на мэрию будет наложен штраф. Уборка дорог для Челябинска стала больной темой в последние дни. На прошлой неделе губернатор региона Алексей Текслер дал указание чиновникам, чтобы город был в чистоте, однако на выходных что-то пошло не так.

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