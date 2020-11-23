Пьяный водитель автобуса вез пассажиров из Челябинска в Магнитогорск

Автобус остановили в Еманжелинском районе Фото: кадр с видео

Водитель автобуса Челябинск — Магнитогорск перевозил пассажиров в нетрезвом виде. Это выяснилось, когда в Еманжелинском районе его остановили сотрудники ДПС. Состояние водителя вызвало подозрение у полицейских, мужчине предложили пройти освидетельствование. Как оказалось, не зря.

— В отношении водителя собран административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

46-летнему мужчине грозит штраф 30 тыс. рублей или лишение прав до двух лет.

Как уточнили в ГИБДД, автобус был рейсовый — то есть работал легально. В салоне ехали шесть человек. По правилам, водитель должен проходить предрейсовый осмотр. Пока не ясно, как проверяли водителя или он успел выпить по дороге.

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