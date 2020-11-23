Челябинцы стали реже ездить в Екатеринбург

Средняя цена поездки в Екатеринбург выросла за год с 582 до 602 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автобусный маршрут Челябинск — Екатеринбург теряет популярность, хотя по-прежнему входит в топ-20. По сравнению с прошлым годом он упал с седьмого на 20 место среди популярных маршрутов. К такому выводу пришли исследователи сервиса Туту.ру по итогам ноября.

Вероятно, сказываются рекомендации оставаться дома и коронавирусные ограничения. Так, было отменено множество мероприятий, а международное авиасообщение из Кольцово до сих пор не восстановлено.

Кстати, в этом году власти Екатеринбурга решили отказаться от установки ледового городка — еще минус один повод поехать в соседний город. А вот в Челябинске его все-таки сделают, правда работать площадка будет с некоторыми ограничениями. Возможно, екатеринбуржцы захотят приехать в Челябинск на новогодние каникулы.

Между тем, наиболее востребованными оказались автобусы между Москвой и Ростовом-на-Дону, также в топ-3 направлений из столицы входят Новомосковск и Ржев.

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