Как пандемия ковида изменила работу омбудсмена в Челябинской области

Губернатор и омбудсмен обсудили особенности работы Уполномоченного по правам человека в период пандемии. Фото: gubernator74.ru

Пандемия коронавируса внесла беспрецедентные коррективы в характер работы аппарата Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. На встрече с губернатором Алексеем Текслером омбудсмен Юлия Сударенко рассказала о новых вызовах и путях решения проблем.

— У нас очень активный регион, порядка трех тысяч общественных организаций, из них около двух тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. На вас — институт уполномоченных — большая нагрузка, а в этом году особенно, по понятным причинам — из-за пандемии», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сударенко подтвердила: орган столкнулся с беспрецедентной ситуацией — пандемией. В профессиональной деятельности появилось много понятий, которых система российского и международного права не знает. А теперь все знают о самоизоляции, обсерваторе, социальной дистанции.

Но изменилась и сама специфика обращений. Всю весну и половину лета аппарат Уполномоченного занимался вывозом туристов из иностранных государств. Сударенко поблагодарила главу региона за необходимую помощь, которую оказывали губернатор и оперштабом области.

За семь месяцев, прошедших с момента назначения Юлии Сударенко на пост омбудсмена, сотрудники аппарата уполномоченного приняли 860 граждан. Уполномоченный по правам человека лично приняла больше 150 обратившихся. Каждое десятое обращение решено положительно.

Очень помогают аппарату Уполномоченного некоммерческие общественные организации. По словам Сударенко, очень своевременным стало решение главы региона о создании Фонда грантов губернатора. Это послужит еще одним мощным толчком для развития нашего гражданского общества, некоммерческого сектора.

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