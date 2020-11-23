В новый год без долгов: как оплатить счета за газ и электроэнергию не выходя из дома

Ежемесячно каждому россиянину, являющемуся собственником квартиры или частного дома, надо производить оплату жилищно-коммунальных услуг.

Раньше для этого приходилось посещать банковские или почтовые учреждения с надеждой на небольшую очередь к окну специалиста или работающий банкомат. Но дистанционный режим и самоизоляция внесли свои коррективы — на смену не самым удобным способам оплаты пришли современные альтернативы.

О том, как оплачивать услуги электро-и газоснабжения через интернет, а также через Личный кабинет абонента, жителям Челябинской области расскажут эксперты:

— Вера Васильевна МОСЕЕВА, начальник управления по работе с населением компании «НОВАТЭК-Челябинск»;

— Андрей Борисович СВЯТЫХ, директор по работе с клиентами компании «Уралэнергосбыт».

Среди обсуждаемых вопросов:

— От оплаты каких услуг можно отказаться, если в квартире по факту никто не проживает?

— Кто может рассчитывать на льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги? Как их оформить?

— Что делать, если долг за услуги электричества или газоснабжения настолько велик, что человек его не может погасить разом?

— Дистанционные способы оплаты жилищно-коммунальных услуг: каким образом сделать оплату, не выходя из дома?

— Как отказаться от бумажных квитанций?

Онлайн-конференция пройдет на платформе ZOOM 24 ноября 2020 года, начало в 11.00 по местному времени.

Чтобы посмотреть выступления экспертов и задать свои вопросы, вам достаточно скачать и установить приложение ZOOM на телефон, планшет или компьютер. При этом не обязательно регистрироваться в приложении, достаточно перейти по ссылке-приглашению, которое отправит наш модератор. Если вы хотите присоединиться к обсуждению, напишите нашему модератору на электронную почту: svetlana.pervakova@phkp.ru.