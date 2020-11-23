Такая палатка укроет пациентов от непогоды. Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ №2

В Миассе рядом со здание ГКБ №2 установили огромную военную палатку с оборудованием для обогрева. Она предназначена для пациентов с подозрением на COVID-19 для ожидания очереди на компьютерную томографию (КТ).

— С двух часов дня сегодня, 23 ноября, она начала принимать людей с подозрением на коронавирус, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь ГКБ №2 Марина Антропова. — Уже сейчас первые пациенты могут воспользоваться услугами теплой палатки, которую мы очень ждали. Рады, что нам пошли навстречу городские власти и, совместно, с военными приняли решение выделить для больницы такую большую комфортабельную палатку для того, чтобы пациенты могли ожидать диагностики в тепле.

Ее площадь — 40 квадратных метров. Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ №2

Использовать палатку больница сможет до конца апреля. Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ №2

Палатку М-30 площадью 40 квадратных метров больнице передали для временного использования (до конца апреля) из состава медицинского батальона гвардейской танковой дивизии ЦВО. Военные используют ее для организации санитарных пунктов и размещения людей в полевых условиях в любую погоду от -50 до +50 °C.

Ждать своей очереди пациенты будут на лавочках. Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ №2

На прошлой неделе в регионе запустили телемедицину — консультации пациентов через интернет. Врачи говорят, что это позволяет разгрузить поликлиники, сократить очереди и охватить намного больше людей, нуждающихся в медицинской помощи.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 27 декабря. Зараженных COVID-19 в регионе становится все больше, их число с начала пандемии приближается к 25 тысячам человек.

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