В Челябинской области отменили оправдательный приговор врачу, чья пациентка умерла после приема назначенного лекарства

Челябинский областной суд пересмотрел оправдательный приговор Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор врачу-терапевту в больнице Коркино Тамаре Хлестовой, которая назначил пациентке с астмой несовместимые лекарства. Такое решение было вынесено сегодня, 23 ноября.

Медика обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопастности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Когда дело рассматривал Коркинский городской суд, обвинение не подтвердилось в ходе заседания. Однако прокуратура не согласилась с таким решением.

— Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда, не согласившись с выводами суда первой инстанции об оправдании Хлестовой, направила дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, — сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Напомним, Тамара Хлестова попала на скамью подсудимых из-за некорректно назначенного лекарства. Пациентка страдала бронхиальной астмой средней тяжести, однако специалист назначила ей противопоказанные препараты. Из-за них у женщины отказало сердце. К сожалению, реанимировать ее не удалось.

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