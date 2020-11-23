Федерация ММА предложила восстановить граффити с Хабибом в Челябинске и нарисовать Федора Емельяненко

Рисунок испортили спустя три недели Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске хотят восстановить граффити с изображением Хабиба Нурмагомедова, испорченное вандалами. С инициативой выступила Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Челябинской области.

Организация обратилась к автору граффити, известному уличному художнику Тимуру Абдуллаеву. Нарисовать бойца предлагают в одном из спортзалов федерации. Туда-то уж точно не доберутся вандалы.

— Мы предлагаем на одной стене восстановить Хабиба, на другой изобразить Федора Емельяненко — двух людей, которые прославили ММА от имени России, — рассказал журналисту КП-Челябинск первый вице-президент федерации Кирилл Карташков.

В федерации не настаивают, чтобы изображение Нурмагомедова было точь-в-точь таким, как на улице Пушкина.

— Это как решит Тимур, если он вообще захочет восстановить. Мы готовы взять на себя все вопросы по согласованию, помочь с покупкой материалов и оплатить работу художника, — рассказал Кирилл Карташков.

Сам художник пока не ответил на предложение федерации ММА.

Напомним, Граффити с изображением Хабиба появилось на трансформаторной подстанции неподалеку от «Детского мира». 27 октября его нарисовал челябинский художник Тимур Абдуллаев. Он признался, что вдохновением послужила недавняя победа Хабиба над американцем Джастином Гейджи. Три недели спустя на рисунке появилась надпись черной краской «Не наш герой».

Не так давно в сети появлялись публикации, призывающие осквернить граффити с изображением Хабиба. Тогда этими постами заинтересовалась полиция. Подробности — в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru