В Челябинской области рыбаки провалились под лед вместе со снегоходом

Рыбаки отъехали от берега на пять километров. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

Сегодня утром, 23 ноября, три рыбака отправились рыбачить на озеро Иртяш на снегоходе. Отъехав от берега на пять километров, снегоход попал в полынью и начал уходить под лед вместе с пассажирами, сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Спасателей вызвали местные жители, заметившие рыбаков. Сотрудники МЧС вытащили двух мужчин из воды, переодели в сухие «боевки» и доставили на берег, где их ждала скорая помощь. К сожалению, один из рыбаков погиб. Когда спасатели прибыли на место, мужчина уже не подавал признаков жизни.

— Надо отметить, что толщина льда около берега составляет уже 20 сантиметров. Но, несмотря на это, специалисты ГИМС категорически не рекомендуют всех жителей от выхода на ледовую поверхность озера, — сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что водоемы промерзают неравномерно, остаются полыньи, куда могут угодить любители рыбалки.

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