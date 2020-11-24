В Магнитогорске завершены поиски 9-летнего мальчика, который не вернулся с уроков домой

Мальчика икали волонтеры и неравнодушные жители Магнитогорска Фото: vk.com/poiskimgn

В Магнитогорске Челябинской области нашли пропавшего 9-летнего мальчика, который вчера вечером после уроков не вернулся домой. Об этом сообщает «Легион-Спас Магнитогорск».

23 ноября мальчик вышел из школы в 17:00, но дома не появился. Поиск объявили в соцсетях. Разыскивать мальчика выдвинулись 18 волонтеров «Легион-Спаса». Волонтеры сообщали, что ребенок из благополучной семьи и раньше никогда не убегал из дома.

В 23:48 «Легион-Спас» сообщили, что ребенок найден, жив. В группе волонтеров в сообщениях пишут, что мальчик был в гостях.

На прошлой неделе в Челябинске почти сутки искали пятилетнюю девочку. Ребенка искали всю ночь в районе Теплотехнического института. Оказалось, что она все это время была у соседей в другом подъезде. После инцидента семью взяли на профилактический учет. Сейчас девочку поместили в социально-реабилитационный центр.

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