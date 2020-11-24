В Горздраве рассказали, когда починят сломанный аппарат компьютерной томографии

В Челябинске девять аппаратов КТ
Фото: Артем КИЛЬКИН
В городской клинической больнице №1 вышел из строя аппарат компьютерной томографии, на котором проводят диагностику пневмонии. В Горздраве рассказали, когда починят КТ и куда идти пациентам.
— Аппарат компьютерной томографии в ГКБ №1 вышел из строя в связи с высокой нагрузкой на него. Это нормально в текущих условиях. Сегодня запчасти придут из Москвы, у нас есть специалисты, которые проведут замену. Надеемся, что в кратчайшие сроки КТ возобновит работу, — сообщили в Горздраве.
В Горздраве добавили, что запись на КТ в Челябинске сейчас централизована.
— Проблем с очередностью сейчас нет. Если только привозят кого-то экстренно. Пациентам, у которых запись на КТ в ГКБ №1, нужно обратиться в свою поликлинику для записи на другие базы, — комментируют в Горздраве.
В ведомстве добавили, что помимо КТ в горбольнице №1 в Челябинске работает еще восемь аппаратов компьютерной томографии. Исследование также можно пройти в новой инфекционной больнице в Малой Сосновке.
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