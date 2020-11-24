В Челябинской области умерли еще девять человек с коронавирусом

За сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 228 человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом. За сутки подтверждено 228 новых случаев, один из них — школьник. На утро 24 ноября в регионе числится 25 065 заболевших COVID-19.
Из больниц выписалось 23 человека, всего с начала пандемии лечебные учреждения покинули 16 616 пациентов. На лечении остаются 7590 человек.
За прошедшие сутки умерло девять человек. Пятеро от коронавируса: четыре женщины (78, 80, 58, 64 лет) и мужчина (75 лет).
От других причин скончались:
— мужчина, 62 года, хронический лимфолейкоз;
— мужчина, 64 года, кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность;
— женщина, 81 год, атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность;
— мужчина, 65 лет, обширный инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.
Мы собрали все новости о коронавирусе в Челябинской области.
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