Из Челябинска закрыли прямые перелеты в Калининград

Добраться до Калининграда будет непросто Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») приостановила прямые перелеты из Челябинска в Калининград на месяц — с 26 ноября по 23 декабря 2020 года. Об этом сообщает аэропорт «Храброво».

— Авиакомпания «Северный ветер» действительно скорректировала зимнюю программу. С 24 декабря рейсы в Калининград дважды в неделю — по вторникам и четвергам — будет осуществлять компания «Икар» — «дочка» Nordwind, — сообщила пресс-секретарь челябинского аэропорта «Игорь Курчатов» Жанна Нивоструева.

В середине ноября авиакомпания Royal Flight предложила запустить регулярные рейсы из Челябинска в Каир.

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