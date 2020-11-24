ЧМК произвел металлопрокат для строительства Юго-Восточной хорды

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел с начала года около четырех тысяч тонн металлопроката на строительство крупного транспортного проекта в Москве — Юго-Восточной хорды.

Строительство различных участков хорды ведут Московская инженерно-строительная компания (МИСК) и АО «Мостотрест».

На строительство новой магистрали столицы отгружен широкий спектр проката: арматуры, листа, двутавра производства ЧМК. Поставила продукцию металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Юго-Восточная хорда — сложнейший проект. Трасса длиной 101,4 километров с мостом через Москву-реку и десятками развязок объединит 22 района, где проживает 2,5 млн человек. Юго-Восточная хорда пересечет самые загруженные дороги Москвы — Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе. Хорда пройдет через 10 районов Москвы, пять автомобильных магистралей и четыре округа. Она выйдет на автомобильную трассу федерального значения М-7 «Волга» и соединится с Новой Москвой. Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 километров через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы. Строительство планируется закончить до конца 2025 года.

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