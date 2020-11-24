«Теперь пусть ими папа занимается»: жительницу Челябинской области арестовали за нежелание воспитывать дочерей

Ее могут лишить родительских прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу города Пласта Челябинской области арестовали на 10 суток за нежелание содержать и воспитывать дочерей. Как рассказали в УФССП по Челябинской области приставы, дети молодой женщины живут с отцом, а мать обязали выплачивать алименты.

— Женщина ведет праздный образ жизни, нигде не работает, на учете в центре занятости не состоит. С детьми видится изредка, когда отец привозит девочек навестить бабашку и дедушку по материнской линии, — комментируют приставы. — На вопросы о причинах неуплаты алиментов отвечает откровенно, мол, я несколько лет воспитывала детей, теперь пусть ими папа занимается. А на вопрос об источниках дохода ответ тоже непринужденный: «Мужчины содержат…».

Сейчас женщина должна по 83 тысячи рублей алиментов на каждую дочь. Суд, рассмотрев протокол, назначил должнице 10 суток ареста. Отягчающими обстоятельствами стали семь протоколов комиссии по делам несовершеннолетних.

Отбывать наказание должница была отправлена сразу из зала суда. В городском суде решается вопрос о лишении гражданки родительских прав. Дальнейшее уклонение от оплаты алиментов может повлечь возбуждение уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru