В Челябинской области мужчина отомстил полицейскому и сжег его автомобиль

Отечественная легковушка сгорела до тла Фото: Александр КОЦ

История вражды полицейского и 19-летнего жителя Карталов началась еще в 2019 году. Тогда парень ехал пьяным за рулем автомобиля, а инспектор ДПС остановил его и составил протокол. В результате алко-шофер выплатил штраф в размере 30 тыс. рублей и распрощался с правами на полтора года. Именно тогда в молодом сердце и поселилась обида.

Ситуация долго не отпускала горячего южноуральца, поэтому он решил отомстить полицейскому. В июле этого года парень снова напился, а затем пошел во двор дома, где живет тот самый инспектор. Там он поджег автомобиль «ВАЗ-21134», который принадлежал супруге полицейского, но машиной пользовался и сам сотрудник органов. В итоге легковушка сгорела до тла, ущерб оценили в 75 тыс. рублей.

Парня отправили под суд, и, как оказалось, в этом году он еще успел угнать мотоцикл.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданина», ч.2 ст.167УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь южноуралец отправится в колонию-поселение, где проведет ближайшие два года.

Судя по всему, полыхающие машины в Челябинской области встречаются нередко, ведь сегодня ночью сгорел автомобиль BMW X1 местного корреспондента Марины Малковой. Есть основания полагать, что это был пожог.

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