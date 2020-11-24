Житель Челябинской области получил ожоги и перелом, спасая ребенка на ночном пожаре

Сгорела половина дома. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Перегрузка электросетей привела к пожару в частном секторе Сатки. Сейчас там ремонтируют центральную систему отопления. Кто-то топит печки, а кто-то включат обогреватели. ЧП произошло в минувшие выходные. Кстати, это уже второй за месяц пожар в этом районе.

Сигнал о пожаре на улице Карла Маркса поступил в половине пятого утра. Половина деревянного дома площадью 70 квадратов была охвачены пламенем. Пожар начался в пристрое и путь к выходу был отрезан. Семья вылезла через окно. Спасая ребенка, мужчина получил ожоги кистей рук и перелом ноги.

— Позднее обнаружение позволило пожару набрать силу. Интенсивное горение, а также очень плотная застройка и ветреная погода способствовали его распространению не только на кровлю второй половины дома: от теплового воздействия деформировалась сайдинговая отделка фасада соседнего дома, — отмечают в пресс-службе МЧС.

Здание уже не пригодно для восстановления. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Как отмечают спасатели, наступление холодов — это «жаркая» пора. Владельцам домов советуют провести ревизию печного отопления и электрообогревателей.

— Надежной защитой жилья от пожаров по «электрической» причине служат автоматические системы отключения: при скачке напряжения или возникновении короткого замыкания такая система отключит подачу электропитания и сбережет имущество, а порой, и человеческую жизнь, — добавили в МЧС.

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