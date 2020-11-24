Торги на 13,6 млн рублей на освещение «Кинотеатра Пушкина» поставили на паузу

Фото: Кинотеатр им. А.С. Пушкина/vk.com

Златоустовская компания ООО «Престиж» подала жалобу в антимонопольную службу. Предприятие считает, что требования к участникам аукциона на архитектурно-художественное освещение «Кинотеатра имени Пушкина» ограничивают конкуренцию.

МАУ Челябинский центр искусство «Театр+Кино» объявил закупку с максимальной ценой контракта в 13,6 млн рублей 9 ноября 2020 года. Сегодня, 24 ноября, УФАС Челябинской области сообщил, что приостанавливает торги в связи с жалобой. В своем обращении «Престиж» указывает, что заказчик ввел ряд требований, которые ограничивает количество участников.

Например, требуется копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также копия лицензии из реестра членов СРО, выданная не ранее, чем за месяц окончания срока подачи заявок. Все эти требования противоречат закону о закупках.

— В связи с поступлением жалобы проведение аукциона будет приостановлено. Антимонопольный орган рассмотрит жалобу ООО «Престиж» в течение семи рабочих дней, — сообщили в УФАС.

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