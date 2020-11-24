Игнатьевскую пещеру в Челябинской области хотят внести в список Всемирного наследия

Игнатьевская пещера находится на берегу реки Сим. Фото: Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Знаменитую Игнатьевскую пещеру, расположенную в Катав-Ивановском районе Челябинской области, хотят отнести к объектам всемирного культурного и природного наследия. Этим вопросом сейчас занимается Министерство культуры РФ. Об этом сообщили в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Новый статус поможет сохранить культурный памятник, который оказался в аварийном состоянии из-за туристов. С тех пор, как в пещере нашли древние наскальные рисунки, ее стали посещать до тысячи человек в день. На стенах появились надписи, начал размножаться грибок, из-за того, что посетители оставляли еду и цветы возле кальцитового натека в форме Богородицы. Все это повлияло на состояние пещеры и сохранность древних рисунков.

Фото: Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Напомним, пещера носит статус культурного наследия федерального значения. С 2018 года она закрыта для туристов из-за аварийного состояния живописи.

Как уточнили в Госкомитете, специалисты следят за состоянием объекта. На сегодняшний день там стало значительно меньше мусора и грибка, работы продолжаются.

СПРАВКА КП

Игнатьевская пещера — одна из самых посещаемых пещер Челябинской области, находится в 237 км от Челябинска. Пещера расположена на правом берегу реки Сим недалеко от деревни Серпиевка Катав-Ивановского района. Славу пещере принесли древнейшие наскальные рисунки первобытных людей: изображения мамонтов, лошадей, носорогов, охотников и другие. Пещеру назвали по имени старца Игната, который жил здесь в XIX веке и, по легенде, захоронен в одном из лазов.

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