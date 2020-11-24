Аншлаг: на скоростную «Ласточку» продаются все билеты

"Ласточка" - современный вид транспортной связи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоростной электропоезд «Ласточка» за 4 часа 20 минут домчит вас до Магнитогорска: время в пути сокращено в два раза! За час — до Троицка. Сделает остановки в Тамерлане и Карталах.

Южноуральцы сразу оценили новый вид современного транспорта. По данным пресс-службы ЮУЖД, продаются все 100 % билетов. А иногда и больше, за счет пассажиров, входящих на остановках в Троицке, Тамерлане и Карталах.

Скоростная железнодорожная связь Челябинска и юга региона — это проект губернатора Алексея Текслера. Год назад глава области озвучил идею восстановления транспортной коммуникации между двумя городами. Партнеры правительства Челябинской области — Южно-Уральская железная дорога и «Свердловская пригородная компания», реализовали масштабный проект раньше намеченного срока на два месяца — в первый рейс «Ласточка» «вылетела» 5 ноября. Именно — вылетела: скорость состава в пути достигает 140 км/ч.

Особенно востребован поезд в пятницу, у студентов. Для них, равно как и для других получателей федеральных и региональных льгот, действую все положенные по закону скидки. Так, полная стоимость билета Челябинск — Магнитогорск — 750 руб. Для студентов — 375 руб.

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