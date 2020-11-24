Вместе с Илоном Маском и Биллом Гейтсом: олигарх из Челябинской области попал в список богатейших людей мира

Виктор Рашников — один из богатейших южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владелец ММК Виктор Рашников попал в топ-500 мировых богачей по версии агентства Bloomberg. В списке также Джефф Безос (Amazon), Илон Маск (SpaceX и Tesla) и Билл Гейтс (Microsoft) — они заняли первые три месте. Рашников оказался на 228 месте, он — единственный олигарх из Челябинской области в этом списке.

За сутки состояние Виктора Рашникова увеличилось на 0,2%, или $21,3 млн, пишет Bloomberg. Состояние владельца ММК оценивается в $9,17 млрд. При этом за 2020 год южноуралец потерял $ 489 млн.

— Рашников приобрел большую часть своих акций в 1990-х годах, купив акции, распределенные российским правительством среди рабочих завода после распада Советского Союза, — пишут о миллиардере-металлурге в Bloomberg.

Скриншот: bloomberg.com/billionaires/

Виктору Рашникову 72 года. Почти любое упоминание об этом человеке сопровождается суммами и местом в списке Forbes. Мы собрали пять малоизвестных фактов о самом богатом южноуральце.

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