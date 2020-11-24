Областной суд закрыл уголовное дело в отношении бывшего ректора челябинского вуза Виктора Литовченко

Виктора Литовченко обвиняли в превышении должностных полномочий и подлоге Фото: пресс-служба ЮрГАУ

Сегодня, 24 ноября, Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктора Литовченко. Брат депутата Госдумы Анатолия Литовченко обвинялся в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Сегодня, рассматривая в апелляционном порядке уголовное дело Виктора Литовченко, Челябинский областной суд отменил постановление районного суда от 17 сентября 2020 года. В этом постановлении следователю отказали в прекращении дела.

— Судебная коллегия областного суда прекратила уголовное дело в отношении Литовченко в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей, — прокомментировала пресс-секретарь Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

В июне 2019 года, накануне визита министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Виктор Литовченко ушел с поста ректора ЮУрГАУ.

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