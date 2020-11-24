Врачи извлекли из желудка челябинки сверток с наркотиками

В фольге был наркотик. Фото: УМВД по Челябинску

Жительницу Челябинска задержали после обращения в больницу. 22-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, что проглотила некий предмет. Врачи извлекли из ее желудка сверток фольги. Развернули — а там белый порошок.

На вопрос, что это такое она отвечать отказалась и убежала из больницы. Врачи обратились в полицию. Оказалось, что девушка проглотила синтетический наркотик весом около 1 грамма.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков» (228 УК), — сообщили в полиции города.

Зачем она проглотила наркотики предстоит выяснить стражам порядка.

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