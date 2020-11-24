Пятилетнюю девочку, пропавшую на «Теплотехе» в Челябинске, вернут родителям

Девочка сама вышла к волонтерам. Фото: «Легион-Спас»

Пятилетняя девочка, которая ушла из дома и нашлась у соседей, вернется к родителям до конца недели. Об этом рассказала КП-Челябинск председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

Она заверила: и органы опеки, и родители, заинтересованы в том, чтобы ребенок воспитывался в семье. С мамой и папой уже провели беседу. На выходные они навели порядок в квартире, докупили необходимую мебель.

Сейчас с девочкой работает психолог.

— Ребенок пережил стресс — ситуация громкая, шумная, — отметила Лариса Мошкова.

Девочка пропала вечером в четверг, 19 ноября. Всю ночь родственники вместе и волонтерами прочесывали район «Теплотеха». Утром к поискам присоединились волонтеры — всего в поисках было задействовано более 70 человек.

Ближе к обеду она вышла из соседнего подъезда, она была у подруги. Почему взрослые не сообщили родителям — большой вопрос. Следственный комитет начал доследственную проверку. Затем девочку забрали из семьи.

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