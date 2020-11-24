В центре Челябинска высадили 14 голубых елей

Площадь украсили пятиметровые ели Фото: t.me/Челябинский урбанист

14 пятиметровых голубых елей высадили сегодня, 24 ноября, на площади Ярославского возле Театра оперы и балета им. Глиники. Об этом сообщает мэрия.

Челябинский урбанист Лев Владов отметил перемены.

— Кладбищенская атмосфера площади Ярославского приобретает законченный вид, — пишет Лев Владов. — Озеленение должно быть осмысленным. Да, нужна аккуратность и терпение при взращивании сада. Да, пышно станет при следующем губернаторе. Но деревья могут создавать новые смыслы, они могут быть центральным объектом сквера. Не пластиковые «арт-объекты», а шикарные ухоженные деревья (и в том числе хвойные).

В 2018 году площадь Ярославского предлагали переименовать в Христорождественскую площадь. Преображение площади Ярославского начали еще в 2017 году. Тогда здесь высадили 10 остролистных кленов Эсмеральда. Борис Дубровский, который в то время был губернатором Челябинской области, пообещал, что они станут началом уникального «Сада ШОС и БРИКС».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru