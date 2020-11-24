После поджога автомобиля челябинского журналиста возбудили уголовное дело

Двое неизвестных подожгли автомобиль журналиста. Фото: прокуратура Челябинской области
Следователь отдела полиции «Курчатовский» возбудил уголовное дело после поджога автомобиля челябинского журналиста Марины Малковой. А прокурор области взял на контроль ход расследования.
Также от огня пострадали и две соседние машины Hyundai Solaris и Volvo xc90. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Напомним, в ночь на 24 ноября неизвестные подожгли автомобиль BMW X1 Марины Малковой. На месте нашли баллончик с легковоспламеняющейся жидкостью.
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