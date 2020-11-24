Более 46 млн рублей: в Челябинске поднимут зарплату чиновникам и бюджетникам

Депутаты гордумы Челябинска приняли решение о повышении зарплат бюджетникам и чиновникам. Фото: пресс-служба Челябинской городской Думы

Сегодня, 24 ноября, депутаты гордумы Челябинска приняли решение о повышении зарплаты работникам муниципальных учреждений на 3%. По информации комитета финансов, на это потребуется 46,5 млн рублей. Повышение коснется тех сотрудников, на которых не распространяются «Майские указы».

— Речь идет о нянечках в детских садах, юристах, бухгалтерах, обслуживающем персонале в больницах и школах города, специалистах по социальной работе, социальных психологах, спасателях, сотрудниках Единой дежурно-диспетчерской службы-112 и тысячах других людей, — уточнил Председатель городской Думы.

Среди них и работники подведомственных управлений: здравоохранения, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения, муниципальных закупок, капитального строительства. А также комитетов: по делам образования, дорожного хозяйства, социальной политики и комитета по управлению имуществом.

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