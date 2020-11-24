Нападающего челябинского «Трактора» оштрафовали на 50 тыс. рублей за симуляцию падения

Челябинский «Трактором» уступил московскому «Динамо». Фото: hctraktor.org
Нападающего «Трактора» Лукаша Седлака оштрафовали на 50 тыс. рублей за падения на матче с «Динамо», после которого удалили форварда московской команды Дмитрия Яшкина. Спортивно-дисциплинарный комитет усмотрел в инциденте симуляцию со стороны спортсмена.
— На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Трактора» Лукаша Седлака наказание по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, — сообщает Континентальная хоккейная лига.
Напомним, матч между «Трактором» и «Динамо» прошел в минувшее воскресенье. Черно-белые уступили столичным хоккеистам со счетом 2:5.
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