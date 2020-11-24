В Миассе встало движение из-за столкновения двух легковушек

В Миассе на Тургоякском шоссе столкнулись две легковушки. Фото: vk.com/ЧП Миасс

Сегодня, 24 ноября, на Тургоякском шоссе возле остановки «ЖБИ» столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, из-за аварии образовался затор.

Фото: vk.com/ЧП Миасс

По предварительным данным, 40-летний водитель Citroen Berlingo, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался слева по главной дороге. За рулем легковушки сидел 20-летний молодой человек. Об этом КП-Челябинск сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области.

— В результате ДТП оба водителя получили травмы. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — добавили в региональной ГАИ.

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