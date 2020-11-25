Была дома одна: двухлетняя девочка пострадала на пожаре в Челябинской области

Пожар произошел в частном доме под Магнитогорском Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

ЧП случилось накануне в поселке Красненский под Магнитогорском. В одной из комнат частного дома загорелись вещи и мебель. Соседи вынесли девочку 2,5 лет, которая была в доме одна, и вызвали пожарных.

В комнате сгорела мебель Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

— Девочка сидела в комнате, где начался пожар, и успела получить отравление продуктами горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас девочка находится в больнице.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить отделу дознания. Почему маленький ребенок остался дома без присмотра взрослых, — неизвестно.

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