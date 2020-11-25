Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 25 ноября в регионе зафиксировано 25 306 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли у 231 южноуральцы. При этом из больниц выписали 34 пациента, а всего с начала пандемии выздоровели 16 650 человек. Под наблюдением специалистов остаются 7 788 заболевших.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За сутки скончались еще 9 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Четверо мужчин 55, 57, 62 и 65 лет, а также 81-летняя женщина умерли непосредственно от вируса, еще у четверых он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий — женщина, 92 года;

— постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — мужчина, 73 года;

— злокачественное новообразование — женщина, 68 лет;

— ишемический инфаркт головного мозга, атеросклероз церебральных артерий — мужчина, 67 лет.

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