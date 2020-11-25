Неизвестные ограбили ювелирный магазин в центре Челябинска

Грабителям драгоценностей удалось скрыться
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне в Челябинске на улице Воровского неизвестные ограбили ювелирный магазин. Информацию об этом подтвердили в полиции.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 «Грабеж», — сообщили в УМВД по Челябинску.
Сейчас полиция разыскивает людей, которые могут быть причастными к налету на ювелирный магазин. О каких-то подробностях ограбления в органах говорить не стали, поскольку преступление еще не раскрыто.
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