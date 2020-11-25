Из вытяжки заведения повалил дым
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В центре Челябинска на Кировке загорелась шашлычная. По данным МЧС, обошлось без пострадавших, люди смогли сами выбраться из здания.
— Произошло возгорание жировых отложений, которые были в вытяжке. Потушили подручными средствами до прибытия пожарных, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.
Внутри заведения было 12 человек, которые эвакуировались самостоятельно.
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