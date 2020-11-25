В Минздраве рассказали, почему врачи приходят на дом не ко всем челябинцам, потерявшим обоняние

Одного симптома оказалось недостаточно для вызова врача Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в Минздраве Челябинской области рассказали, что потеря обоняния не является поводом вызывать врача на дом. По словам замминистра Виктории Сахаровой, при отсутствии других симптомов человеку придется самостоятельно идти в больницу.

— Потеря обоняния не означает, что человек заболел коронавирусом, — рассказала Виктория Сахарова. — Если в семье кто-то болеет коронавирусом, то врач придет домой, а в случае, если человек не контактный, ему нужно идти на прием в поликлинику.

Сахарова также добавила, что обоняние может пропасть не только при коронавирусе — это может быть вызвано аллергией или другими причинами.

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