Дело рассмотрит Копейский городской суд. Фото: Вячеслав Кравченко / google.maps

В Копейске присяжные заседатели единогласно признали 49-летнюю женщину и 37-летнего мужчину виновными в похищении молодой семейной пары и ряде тяжких преступлений. Четыре года назад, как установили в суде, они за якобы пропавший из их квартиры электроинструмент стоимостью 30 тысяч рублей лишили свободы 24-летнюю девушку и ее 18-летнего супруга, которого в итоге забили насмерть. Об этом в среду, 25 ноября, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Деньги в качестве компенсации за пропавший инструмент требовали с девушки. Она работала продавцом в магазине 39-летней обвиняемой и вместе с супругом жила в предоставленной начальницей квартире. Сначала неоднократно угрожали и даже, как установили в суде, били, в том числе при муже.

— В ноябре 2016 года с целью получить 30 тысяч рублей от мужа потерпевшей 30 тысяч рублей за якобы пропавший электроинструмент из квартиры, обвиняемый бейсбольной битой избил 18-летнего парня, — рассказала Наталья Мамаева. — Затем соучастники незаконно удерживали пару на протяжении двух дней, после чего 18-летний мужчина скончался от причиненных ему травм. Чтобы спрятать тело обвиняемые наняли знакомого за 250 тысяч рублей, который вывез и сжег труп.

Пара понимала, что 24-летняя супруга погибшего является свидетелем их преступлений. Поэтому они попросили знакомого за вознаграждение убить ее, но тот отказался.

— Присяжные посчитали, что обвиняемые виновны и не заслуживают снисхождения за совершение преступлений по части 2 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»), пунктов «а», «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), частей 4,5 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктов «е», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству), части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), — добавила Наталья Мамаева.

15 декабря после обсуждения вердикта присяжных состоятся прения сторон, после чего судья вынесет приговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru