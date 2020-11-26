Глава минздрава прокомментировал призыв жителей Челябинска отмечать корпоративы тайно

На вечеринке риск заражения — высочайший. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый год все ближе, в соцсетях южноуральцы активно обсуждают, как будут проводить праздник. Особенно людей интересуют корпоративы — массовые мероприятия же запрещены. Некоторые призывают не отказываться от веселья и устроить корпоратив тайно. Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов просит южноуральцев отказаться от этой идеи. На очередном брифинге по коронавирусу он отметил, что посещение вечеринок сейчас — очень неответственное отношение к себе, к своим близким и к своим сотрудникам.

— Мы не первый день работаем с коронавирусной инфекцией, при таких мероприятиях, при тесном контакте, вирус распространяется очень быстро, риск заражения высочайший, — отметил Юрий Семенов. — Мы призываем и просим всех, кто считает, что опасности нет, вируса нет, проявляет ковидный нигилизм, прислушаться к рекомендациям областного штаба, министерства здравоохранения Челябинской области, мировой общественности, медицине. Опасность есть, она никуда не делась.

Напомним, что в Челябинской области в новогодние праздники не будут работать рестораны и общепиты. Зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ, не будет.

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