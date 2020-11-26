Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 ноября составляет 25 558 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области на утро 26 ноября зафиксировано 25 558 случаев коронавируса. За прошедшие сутки болезнь подтвердилась еще у 252 южноуральцев, школьников среди них нет.

Летальная статистика, по официальным данным регионального минздрава, пополнилась сразу десятью случаями. Пятеро пациентов умерли непосредственно от COVID-19: три мужчины 70, 83 и 94 лет и две женщины 61 и 62 лет, у остальных ковид стал сопутствующим заболеванием. Это трое мужчин 53, 59, 63 лет и двое женщин 60 и 73 лет. Всего в Челябинской области с начала пандемии скончались 836 человек.

При этом из больниц выписали 98 южноуральцев, а всего с начала пандемии выздоровели 16 748 заболевших. Под наблюдением врачей сейчас остаются 7 932 жителя области.

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