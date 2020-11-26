Героя России, протаранившего бомбардировщик, захоронят на малой родине в Челябинске

Имя Петра Васильевича Еремеева носит средняя школа № 1 Аши, в которой учился герой. Также его именем названа улица в этом городе. Фото: Поисковое движение России в Челябинской области

В Челябинске перезахоронят останки летчика, Героя России Петра Васильевича Еремеева. Он первый советский летчик, который протаранил в ночном небе над Москвой фашистский бомбардировщик. Герой был ранен в лицо, однако вскоре вернулся на аэродром и продолжил боевые вылеты.

На счету Еремеева более 70 боевых вылетов, 50 из них — по ночам. Последний бой летчика был 2 октября 1941 года. Его МиГ-3 сбил немецкий истребитель в нескольких километрах от деревни Турская Калининской (ныне Тверской) области. Место крушения самолета и захоронение летчика было обнаружено весной поисковиками из Твери. Накануне, 25 ноября, останки советского летчика-истребителя передали челябинским поисковикам, которые доставят их в Челябинск.

Траурная церемония, на которой челябинским поисковикам передали останки героя, прошла накануне в Тверской области.

— Для Челябинской области это был особенный день. Это большая редкость, когда удается установить судьбу солдата и найти его родственников. Я понимаю, что испытывает та семья, которая потеряла своего близкого и родного человека, и даже не знает, где его могила. Поэтому для всех нас это особое событие. Большое спасибо и большая признательность поисковикам за ту огромную работу, которую вы проводите. Без этой работы прерывается историческая память, — отмечает пресс-секретарь челябинского регионального отделения «Поисковое движение России» Анастасия Акулова.

Церемония захоронения Петра Еремеева пройдет в Челябинске 9 декабря в День Героев Отечества на аллее почетных захоронений Успенского кладбища. На церемонии будут присутствовать его дочь и сын.

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