В частном доме Челябинской области сгорели мужчина и женщина

Огонь быстро разошелся в деревянном доме Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Накануне поздним вечером пожарным из Чебаркуля оказалось не до сна. Тишину прервал звонок, который сообщил о полыхающем частном доме на улице Мичурина. Спасатели приехали на место происшествия и увидели, что огонь охватил уже половину здания. Пламя очень быстро набрало обороты, поскольку дом построен из деревянных конструкций.

Огнеборцы ликвидировали пожар в полночь, а во время тушения нашли внутри одной из комнат мужчину из женщину, которые уже были мертвы. В доме не был проведен газ, жильцы отапливались за счет печи, но вероятная причина ЧП кроется в электричестве.

— По обнаруженным признакам наиболее вероятной причиной возникновения пожара послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования: в доме обнаружено самодельное обогревательное устройство. По словам соседей, погорельцы несколько дней не топили печь, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 100 квадратов Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Однако Следственный комитет уже проводит проверку, и по предварительным данным хозяева в момент происшествия были пьяными.

— По данному факту следственными органам СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при распитии спиртного, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства пожара, проводятся судебно-медицинские исследования.

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