«УРАЛКУЗ» наращивает реализацию поковок и штамповок

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз, входит в Группу «Мечел») за 10 месяцев 2020 года увеличил реализацию поковок из инструментальных марок стали для Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел») на 126% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Всего за указанный период «Уральская кузница» реализовала 779 тонн поковок из инструментальных марок стали.

Поковки используются как заготовка прокатных валков рельсобалочного стана для правки рельсов, балки и фасонных профилей, а также листового проката.

— Для ЧМК покупка валков на нашем предприятии позволяет снижать затраты за счет отказа от закупок у сторонних поставщиков. Взаимодействие также удобно с точки зрения транспортной доступности: «Уралкуз» расположен в непосредственной близости от ЧМК, — комментирует директор управления по операционной деятельности ПАО «Уралкуз» Даниил Мергенев.

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